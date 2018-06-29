«Газпром» планирует нарастить объемы поставок газа в дальнее зарубежье

Данного показателя вполне реально достигнуть без снижения общей экспортной тенденции. Об этом пишет RNS .

Если все получится, то по итогам нынешнего года «Газпрому» удастся поставить новый исторический рекорд по годовому экспорту газа в 200 миллиардов кубометров.