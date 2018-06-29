«Газпром» планирует нарастить объемы поставок газа в дальнее зарубежье
Сегодня, 16:50Экономика
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По словам главы «Газпрома» Алексея Миллера, в текущем году корпорация может увеличить поставки голубого топлива в государства дальнего зарубежья до 200 миллиардов кубометров.
Данного показателя вполне реально достигнуть без снижения общей экспортной тенденции. Об этом пишет RNS.
Если все получится, то по итогам нынешнего года «Газпрому» удастся поставить новый исторический рекорд по годовому экспорту газа в 200 миллиардов кубометров.
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