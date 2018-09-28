НПФ – Не Потеряй Финансы: что нужно знать о пенсионных деньгах

В Центробанке России сообщили, что одной из наиболее распространенных тем для жалоб за последний год стал незаконный перевод пенсионных накоплений из одного НПФ в другой без ведома граждан. По мнению специалистов, такой поворот событий был вполне предсказуем: как только руководители НПФ начали устанавливать привлекательное вознаграждение за привлечение новых клиентов НПФ, это стало предметом мошеннических действий со стороны разнокалиберных агентов.

Медиакорсеть решила разобраться, что надо знать о НПФ, чтобы сделать жизнь на пенсии достойной.

Как не надо поступать

- Я пришла в банк за кредитом, и пока симпатичная девушка-консультант вбивала мои данные в компьютер, она же воркующим голоском предложила мне перевести мои пенсионные накопления в НПФ, с которым их банк сотрудничает. Показала графики роста прибылей НПФ. Когда спросила, повлияет ли это на одобрение кредита, она, не моргнув глазом, кивнула. Ну, я и согласилась. Договор о переводе оформили, пока ждали ответа по кредиту. Я стала читать новости в телефоне и уже забыла про НПФ. В итоге по кредиту пришел отказ. Я расстроенная уехала домой. Про перевод средств вспомнила только в конце года, когда пришла пора смотреть отчет НПФ и обнаружилось, что моих средств стало меньше, чем было. Оказывается, из-за перевода я потеряла всю сумму накопленных процентов. Но при переходе меня об этом никто не предупредил, воркующая девушка-консультант об этом умолчала. А там к тому моменту уже были накопления за три года, - рассказала корреспонденту Медиакорсети уфимка Елена Лукова.

И такие ситуации встречаются сегодня довольно часто. В погоне за процентами за привлечение новых клиентов НПФ их представители стараются уговорить собеседника сделать необдуманный шаг любыми самыми невероятными аргументами.

Как надо поступать при выборе НПФ

В таких случаях, по мнению специалистов Центробанка, не стоит спешить с принятием решения, несмотря на самые, казалось бы, убедительные аргументы собеседников. Лучше отсрочить принятие решения хотя бы на сутки и за это время ознакомиться с разъяснениями о деятельности НПФ, узнать их «подводные камни», чтобы потом задать нужные и важные вопросы их представителю.

Что же касается размера накоплений в государственном либо негосударственном пенсионном фонде, узнать о них можно в любом многофункциональном центре, сотрудники которого сделают запрос в пенсионный фонд и выдадут справку о состоянии пенсионного счета. Справку можно также получить непосредственно в пенсионном фонде. Самый простой способ – запросить информацию на портале госуслуг, ответ придет в течение нескольких минут. Есть также возможность узнать баланс своего пенсионного счета на сайте вашего фонда через личный кабинет.

Как действуют НПФ

Обратимся к теоретической части вопроса. Итак, по официальным данным, сейчас в накопительной системе пенсионных фондов находится более 4,3 триллиона рублей. Это пенсионные средства 76 миллионов российских граждан. Пенсионными накоплениями управляют как государство, так и частные фонды. Граждане в праве выбирать или менять пенсионный фонд. При этом они также вправе рассчитывать на то, что их ознакомят с полной информацией о деятельности того или иного фонда, а также о всех нюансах перевода накопительной части.

Пенсионные взносы защищены государством, но это, в первую очередь, касается тех случаев, когда фонд становится банкротом. Тогда государство возместит вложенные в него средства граждан, при этом само собой разумеется, что после деятельности банкрота на высокие прибыли можно особо не рассчитывать.

С 2015 года в стране действует государственная система пенсионных накоплений. В случае банкротства или лишения лицензии того или иного НПФ пенсионные взносы гарантированно сохраняются, но при этом опять же есть риск потерять накопленные проценты. Раз в год можно поменять фонд, перейти из одного НПФ в другой, уйти из Пенсионного фонда России в негосударственный, либо вернуться из НПФ в ПФР. Однако поменять фонд без потери дохода можно только один раз в пять лет. Если срок не выдержан, человек лишается накопленных на этот срок процентов. И об этом обходительные консультанты, как правило, умалчивают.

Бывали случаи, когда агенты заключали контракты, пугая клиентов коварным государством, которое якобы «может забрать все их накопления на старость». И предлагали путь спасения в виде перевода средств на «надежно защищенный» счет в одном из НПФ.

Наибольшее возмущение у людей вызывали прецеденты, когда ушлые менеджеры тех или иных компаний, которые подвизались «продвигать» НПФ, ради еще одной «галочки» вкладывали в стопку документов на подпись по кредиту, депозиту или даже в договора на покупку бытовой техники бланки заявлений о переводе накопленных средств в другой НПФ.

- В паспортах же у многих вложен СНИЛС. Вот подаешь ты его со спокойным сердцем менеджеру при покупке сотового телефона с новой сим-картой, а тебе в ответ суют на подпись кипу бумаг, которые ты подмахиваешь, не глядя и думая о новом красивом телефончике. А потом и узнаешь, что тебе тихой сапой дали на подпись документы о переводе средств из одного НПФ в другой, - сетует уфимец Ильдар Исхаков, какое-то время сам работавший менеджером в салоне связи. – Мои коллеги так делали, мне тоже советовали, но я не стал. А после того, как в салон связи пришла женщина и стала скандалить, узнав об аферах с переводом пенсионных средств, стало вообще не по себе. Ведь это, по сути, натуральное мошенничество!

Как будет работать новая схема переходов из одного НПФ в другой

Как сообщил портал TagilCity.ru со ссылкой на директора Департамента коллективных инвестиций и доверительного управления Банка России Кирилла Пронина, люди жалуются не только на потерю инвестиционного дохода при смене НПФ, но и на удержание средств у текущего страховщика. Решить эти проблемы должна новая схема переходов из одного пенсионного фонда в другой, которая начнет действовать в России с начала 2019 года.

- Чтобы защитить будущих пенсионеров, систему пенсионного фонда решили сделать прозрачной, - поясняет Кирилл Пронин. - Если сейчас пока еще можно умалчивать о рисках и возможных потерях при досрочном переводе пенсионных накоплений, то с 1 января 2019 года представители НПФ будут обязаны проинформировать человека о сумме инвестиционного дохода, которую он теряет при смене фонда. Новые правила позволят снизить количество незаконных переводов и потери инвестиционного дохода.

Помимо этого, в новом порядке будет еще одно важное уточнение: у человека появится возможность передумать и отозвать заявление до конца календарного года. Тогда средства останутся в прежнем фонде.

Заявление о смене фонда можно будет подать через Единый портал госуслуг. Другой вариант - надо будет прийти в НПФ лично или представителю. Размер теряемого инвестиционного дохода гражданин будет знать сразу при подаче заявления, поскольку закон предусматривает обязательное информирование в режиме онлайн.

- Таким образом, у каждого будет возможность взвесить все за и против и сделать осознанный выбор, - считает Кирилл Пронин.

Полную информацию о поданных заявлениях о смене страховщика можно будет посмотреть на портале госуслуг.