Три молодых парня, в том числе два брата 25 и 28 лет, не пережили аварии в «шестерке»

Три молодых человека, два из которых родные братья, погибли в аварии в воскресенье около половины восьмого вечера в Илишевском районе Башкирии. Все трое местных жителей находились в «Жигулях» шестой модели, которые вылетели на встречную полосу. На 18 километре автодороги Верхнеяркеево-Семилетка 27-летний водитель «шестерки» не справился с управлением и его выбросило на «встречку». Отечественное авто лоб в лоб столкнулось с «Фиат Альбера», которым управлял 64-летний мужчина. Пожилой человек не пострадал, а 27-летний водитель «Жигулей», а также два его пассажира – родные братья 25 и 28 лет, скончались на месте происшествия.