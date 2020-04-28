Эксперты дали оценку ситуации с выдачей кредитов в России в апреле

Это вытекает из данных по четырем тысячам кредиторов, которые передают сведения в Национальное бюро кредитных историй.

Отмечается, что наибольшее падение уровня одобрения за неделю с 13 по 19 апреля было по автокредитованию (почти с 37% до 20,7%). Аналогичный показатель по ипотеке за тот же период снизился с 54,4% до немногим более 39%, сообщает RNS.