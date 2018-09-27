СМИ: МВФ предоставит Украине новый кредит после выполнения четырех условий

Срок выполнения требований МВФ истекает 15 октября. Об этом пишет RNS.

Всего международная организация добивается от Киева выполнения четырех условий. Речь идет о проведении в Украине антикоррупционной реформы, реорганизации Государственной фискальной службы, принятия сбалансированного федерального бюджета и повышении стоимости газа на 23%.

Источники издания «Экономическая правда» утверждают, что Украина не в состоянии выполнить все условия, утвержденного три года назад документа расширенного взаимодействия EFF. Программа предполагает продолжение реформ в стране. Однако предстоящие выборы останавливают Киев от их реализации.

Участники соглашения смогли договориться о новой программе взаимодействия. Она получила название Stand-by. Срок действия документа рассчитан на 12-15 месяцев. За указанный период времени Украина рассчитывает получить от пяти до шести миллиардов долларов.

Так антикоррупционная реформа подразумевается, что проверкой электронных деклараций чиновников будет заниматься Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ). Между тем МВФ уже одобрил новый сбалансированный бюджет страны.