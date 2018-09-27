«Лукойл» признан крупнейшей частной российской компанией по версии Forbes
Журнал Forbes составил рейтинг крупнейших частных компаний Российской Федерации.
Возглавила список нефтяная компания «Лукойл». Об этом 27 сентября пишет газета «Известия».
Вторую строчку рейтинга Forbes самых крупных частных компаний России занимает X5 Retail Group. Данная организация занята в сфере управления продуктовыми сетями «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель» и «Перекресток Экспресс». Третья позиция перечня досталась компании «Сургутнефтегаз».
На четвертом и пятом местах в списке Forbes закрепились ритейлер «Магнит» и компания «Татнефть». На шестой и седьмой позиции расположились группа компаний «Мегаполис» и металлургический Evraz. Следом идут компании НЛМК, «Новатэк» и «Русал».
Так российской компанией с самым большим штатом сотрудников признан «Магнит». В сети ритейлера заняты 276 000 человек. Второе место здесь досталось X5 Retail Group (250 000 сотрудников). На третьей строчке по числу работников находится «Сургутнефтегаз» (113 500 человек).
Отметим, что в прошлом году ритейлер «Магнит» был на втором месте в перечне крупнейших частных российских компаний, а X5 Retail Group занимал третью позицию.