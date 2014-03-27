От большой воды в Уфе могут пострадать свыше 1000 семей

Вскрытие ото льда рек в столице Башкирии ожидается с 5 по 12 апреля, при этом в зоне подтопления окажутся свыше 1000 уфимских семей. В зоне риска - 500 домов, расположенных на берегах Белой и Уфимки в Кировском, Калининском и Ленинском районах Уфы. По прогнозам, максимальный подъем воды на реках близ города не будет выше средних многолетних значений.