ЦБ озвучил темпы роста экономики России

Как передает RT, при этом в регуляторе указывают, что во II квартале обозначилось ускорение годового прироста производства в промышленном секторе, но оно может быть кратковременным.

Кроме этого, в Банке России отметили, что годовые темпы роста оборота розничной торговли продолжают падать при сокращении реальных располагаемых доходов граждан.