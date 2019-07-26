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ЦБ озвучил темпы роста экономики России
26 июля, 16:22Экономика
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В Центробанке России пояснили, что темпы роста отечественной экономики с начала 2019 года складываются ниже ожиданий регулятора. Это обусловлено слабой динамикой инвестиционной активности, а также существенным падением годовых темпов роста экспорта, в частности, при сокращении внешнего спроса.
Как передает RT, при этом в регуляторе указывают, что во II квартале обозначилось ускорение годового прироста производства в промышленном секторе, но оно может быть кратковременным.
Кроме этого, в Банке России отметили, что годовые темпы роста оборота розничной торговли продолжают падать при сокращении реальных располагаемых доходов граждан.
Также в ЦБ уточнили, что уровень безработицы сейчас в РФ находится на исторически низком уровне. Но при сокращении количества занятых и рабочей силы эта ситуация не может привести к избыточному давлению инфляции.
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