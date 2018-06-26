Объем «свободных денег» в среднем домохозяйстве России сократился на 4,4%

Эксперты выяснили, что в мае по сравнению с апрелем ИСД уменьшился на 4,4% - до 24 000 рублей. Об этом пишет RNS.

Снижение ИСД в минувшем месяце могли вызвать продолжительные выходные. В это время жители России направляли больше средств на приобретение жизненно важных вещей. В мае повысилась личная инфляция граждан. Это было вызвано резким увеличением стоимости топлива.

Специалисты «Ромир» указали на высокие позиции ИСД в 2018 году, по сравнению с предыдущими годами. В мае в годовом выражении индекс увеличился на 14,8%. За последние три года ИСД продемонстрировал рост выше 47%. По итогам января-мая среднегодовой ИСД составил 21 900 рублей.

Индекс свободных денег (ИСД) показывает рост способности домохозяйств приобретать товары и услуги сверх необходимых потребностей. Индекс - это разница между доходами домохозяйства и его тратами на необходимые товары и услуги. Средние доходы домохозяйств рассчитываются экспертами «Ромира» и Росстата.