Минфин России планирует взять в долг на внешних рынках 3 млрд долларов

Решение по данному вопросу властями РФ будет принято уже осенью. Об этом пишет RNS.

По словам Силуанова, Россия еще может в 2018 году второй раз выйти на внешние рынки за займом. До начала следующего года Кремль может взять в долг до трех миллиардов долларов.