Минфин России планирует взять в долг на внешних рынках 3 млрд долларов
Сегодня, 15:39Экономика
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Глава Минфина Российской Федерации Антон Силуанов рассказал о намерении правительства до конца 2018 года заимствовать на внешних рынках до трех миллиардов долларов.
Решение по данному вопросу властями РФ будет принято уже осенью. Об этом пишет RNS.
По словам Силуанова, Россия еще может в 2018 году второй раз выйти на внешние рынки за займом. До начала следующего года Кремль может взять в долг до трех миллиардов долларов.
В 2019-ом и последующих годах объем займов сохранится на уровне этого года. В долг власти РФ собираются брать как на внешних, так и на внутреннем рынке, подытожил Силуанов.
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