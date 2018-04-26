В первом квартале 2018 года ввод жилья в Башкирии упал на 10 процентов

В республике за этот период года введено в эксплуатацию 369,3 тыс. кв.м жилья. Наиболее заметное снижение зафиксировано в январе – 57 процентов к уровню прошлого года. В феврале, напротив, количество вводимого жилья выросло на 18 процентов, а в марте – на 9,6 процентов. 78,6% (290 тыс. кв. м) введенного жилья построено индивидуальными застройщиками и лишь 21,4% (79,2 тыс. кв. м) — это многоэтажное строительство.