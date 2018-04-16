В Уфе жители аварийного дома отказываются покидать жилье

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Граждане продолжают жить в опасном для жизни доме.
15 апреля на Владивостокской 4/2 в одной из расселенных квартир упала балка перекрытия потолка, сообщили в пресс-службе администрации города.
Дом дважды признавали аварийным и включали в адресную программу по переселению граждан. Часть жителей расселили в безопасное современное жилье. По иску отдельных жильцов с дома сняли статус аварийного. Отказавшиеся переселяться граждане продолжают проживать не нескольких квартирах дома.
17 апреля в администрации Советского района встретятся с жильцами для обсуждения вариантов расселения.
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