В Уфе жители аварийного дома отказываются покидать жилье

15 апреля на Владивостокской 4/2 в одной из расселенных квартир упала балка перекрытия потолка, сообщили в пресс-службе администрации города.

Дом дважды признавали аварийным и включали в адресную программу по переселению граждан. Часть жителей расселили в безопасное современное жилье. По иску отдельных жильцов с дома сняли статус аварийного. Отказавшиеся переселяться граждане продолжают проживать не нескольких квартирах дома.