В Уфе в историческом здании хотят открыть музей полярников

— Наши земляки — Валериан Альбанов, Геннадий Казанин, Валентин Смирнов, Фидус Асхадуллин и другие — покоряли Северный ледовитый океан и Антарктиду. Казалось бы, где Башкирия и где Северный и Южный полюса. Но для моего поколения, выросшего на «Двух капитанах» Вениамина Каверина, тема моря, тема героизма морских капитанов и штурманов всегда была близкой. Девиз легендарных мореплавателей «Бороться и искать, найти и не сдаваться» навсегда отпечатался в моей юношеской памяти, — написал глава региона.

Ранее уфимцы выступали за организацию дома-музея штурмана Валериана Альбанова в доме по ул. Аксакова, 6. Напомним, именно дневник Альбанова вдохновил в свое время Вениамина Каверина написать книгу «Два капитана», а сам полярный штурман послужил прототипом одного из героев. В его основу легли реальные события: в 1912 году экспедиция Георгия Брусилова отправилась на шхуне «Святая Анна» малоисследованным Северным морским путем, но судно было зажато во льдах и два года дрейфовало. Из-за конфликта с капитаном и угрозы голода штурман и часть экипажа покинули шхуну и направились к земле Франца-Иосифа. Дошли только двое — матрос Конрад и Альбанов.