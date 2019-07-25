Госдума может “урезать” годовые премии топ-менеджерам госкомпаний

Неверов подчеркнул, что у общественности встает вопрос о целесообразности подобных бонусных выплат, сообщает издание ФедералПресс. По словам политика, этот вопрос на самом деле требует решения и, возможно, выплаты будут регулироваться по тому же принципу, что и «золотые парашюты».