Фото: pxhere.com
Госдума может “урезать” годовые премии топ-менеджерам госкомпаний
25 июля, 18:56Экономика
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Глава фракции «Единая Россия» в Государственной думе Сергей Неверов сообщил, что законодатели рассмотрят вариант ограничения годовых бонусных премий для топ-менеджеров государственных компаний. Отмечается, что сегодня они могут доходить до нескольких миллионов рублей.
Неверов подчеркнул, что у общественности встает вопрос о целесообразности подобных бонусных выплат, сообщает издание ФедералПресс. По словам политика, этот вопрос на самом деле требует решения и, возможно, выплаты будут регулироваться по тому же принципу, что и «золотые парашюты».
Неверов заявил, что данный вопрос будет изучаться.
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей