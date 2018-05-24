Денис Мантуров: У нас до сих пор проходят баталии в Башкирии по соде
Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров на круглом столе в Петербургском международном экономическом форуме высказался о ситуации с источниками сырья для «Соды».
В рамках Петербургского международного экономического форума сегодня прошел круглый стол «Как упорядочить экономическую деятельность на благо экономики».
Его выступление можно прослушать, начиная с 22 минуты видеотрансляции. Процитируем его практически полностью.
"У нас до сих пор проходят баталии в Башкирии по соде, - сказал Денис Мантуров. - Там вообще уникальная ситуация. У нас по кальцинированной соде главный конкурент в мире при экспорте — это Турция.
Что вы думаете? Сегодня, уже исчерпав потенциал по известняку, который используется в технологических процессах для получения кальцинированной соды, компания никак не может согласовать с местной властью получение нового месторождения, которое расположено рядом (буквально 7 километров) с горно-обогатительным комбинатом.
При этом, это такие же шиханы, какие в 50-60-х годах прошлого столетия были предоставлены «Башкирской соде» для освоения... уже ушли под землю, то есть шихана нет, и чем глубже компания копает, тем больший экологический ущерб наносится окружающей среде, потому что рядом подводное водохранилище, то есть туда попадают источники заражения.
Мы говорим: «Быстрее дайте новое месторождение шихана». Что вы думаете? Приезжает мусульманский лидер из Турции и говорит: «Это памятник природы, святое место, осваивать месторождение здесь нельзя».
Начинаем анализировать, где засада-то? То есть, Турция — главный наш конкурент по кальцинированной соде, приезжает из Турции мусульманский лидер и говорит: «Это у вас памятник, и это тоже памятник, возьмите месторождение в 75 километрах от ГОКа, проведите железную дорогу». Ну всё, привет.
Инвестиционный проект можно зачехлять. Почему? Он просто станет экономически неэффективным по сравнению с нашими конкурентами из Турции. Вот и всё.
Поэтому когда мы говорим об экологии, нужно очень тонко и чётко определять — всё-таки это искусственное создание препон от наших конкурентов - а я именно об этом говорю , либо это - действительно создание проблемных моментов для экологии..."
Справочно: согласно докладу фонда "Петербургская политика", задержка с освоением новых месторождений кальцинированной соды в России выгодна турецким производителям, поскольку облегчит им доступ на российский рынок. Среди интересантов называется компании Eti Soda и известную своей агрессивной маркетинговой политикой группу Şişecam (один из её слоганов гласит: «Весь мир – наш рынок»). Проблема защиты российского рынка заключается в том, что себестоимость производства натуральной соды, добываемой в Турции, в 2-3 раза ниже себестоимости соды синтетической, производимой в России (на территории РФ отсутствуют месторождения натуральной соды). Эксперты указывают на возможную взаимосвязь между постепенным завершением разработки существующей сырьевой базы на территории Башкортостана и запуском новых мощностей в Турции.