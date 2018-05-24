Денис Мантуров: У нас до сих пор проходят баталии в Башкирии по соде

В рамках Петербургского международного экономического форума сегодня прошел круглый стол «Как упорядочить экономическую деятельность на благо экономики».

Его выступление можно прослушать, начиная с 22 минуты видеотрансляции. Процитируем его практически полностью.

"У нас до сих пор проходят баталии в Башкирии по соде, - сказал Денис Мантуров. - Там вообще уникальная ситуация. У нас по кальцинированной соде главный конкурент в мире при экспорте — это Турция.

Что вы думаете? Сегодня, уже исчерпав потенциал по известняку, который используется в технологических процессах для получения кальцинированной соды, компания никак не может согласовать с местной властью получение нового месторождения, которое расположено рядом (буквально 7 километров) с горно-обогатительным комбинатом.

При этом, это такие же шиханы, какие в 50-60-х годах прошлого столетия были предоставлены «Башкирской соде» для освоения... уже ушли под землю, то есть шихана нет, и чем глубже компания копает, тем больший экологический ущерб наносится окружающей среде, потому что рядом подводное водохранилище, то есть туда попадают источники заражения.

Мы говорим: «Быстрее дайте новое месторождение шихана». Что вы думаете? Приезжает мусульманский лидер из Турции и говорит: «Это памятник природы, святое место, осваивать месторождение здесь нельзя».

Начинаем анализировать, где засада-то? То есть, Турция — главный наш конкурент по кальцинированной соде, приезжает из Турции мусульманский лидер и говорит: «Это у вас памятник, и это тоже памятник, возьмите месторождение в 75 километрах от ГОКа, проведите железную дорогу». Ну всё, привет.

Инвестиционный проект можно зачехлять. Почему? Он просто станет экономически неэффективным по сравнению с нашими конкурентами из Турции. Вот и всё.

Поэтому когда мы говорим об экологии, нужно очень тонко и чётко определять — всё-таки это искусственное создание препон от наших конкурентов - а я именно об этом говорю , либо это - действительно создание проблемных моментов для экологии..."