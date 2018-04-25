Дефицит бюджета Пенсионного фонда может увеличиться почти в 2,5 раза

Из документа следует, что дефицит бюджета Пенсионного фонда в нынешнем году может вырасти в 2,4 раза и составить 256,84 миллиарда рублей. Об этом пишет портал rns.online.

В сегодняшней редакции закона о бюджете Пенсионного фонда России прогнозируемый общий объем доходов равен 8,33 триллиона рублей. Расходы должны составить 8,43 триллиона рублей, а дефицит — 106,57 миллиарда рублей.

Поправки Минтруда РФ предполагают, что реальный объем доходов Пенсионного фонда в 2018 году сократится до 8,26 триллиона рублей. Расходы же наоборот вырастут до 8,52 триллиона рублей.