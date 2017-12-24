Маткапитал можно будет использовать как первый взнос по льготной ипотеке
Сегодня, 10:33ЭкономикаРустэм Башкирцев
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Она начнет действовать в России со следующего года.
Материнский капитал можно будет использовать как первый взнос по льготной ипотеке с 6-процентной ставкой, которая начнет действовать в России со следующего года, цитирует ТАСС слова министра труда РФ Максима Топилина.
По его словам, теперь маткапиталом можно будет оплатить дошкольное образование сразу после рождения ребенка, а не с трех лет.
Напомним, Владимир Путин предложил запустить специальную ипотечную программу для семей, где рождается второй или третий ребенок. Такие семьи могут рассчитывать на субсидирование государством процентной ставки сверх 6% годовых.
Воспользоваться программой можно будет в течение трех лет после рождения второго ребенка и в течение пяти лет после рождения третьего.
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