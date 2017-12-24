Маткапитал можно будет использовать как первый взнос по льготной ипотеке

Она начнет действовать в России со следующего года.

Материнский капитал можно будет использовать как первый взнос по льготной ипотеке с 6-процентной ставкой, которая начнет действовать в России со следующего года, цитирует ТАСС слова министра труда РФ Максима Топилина.

По его словам, теперь маткапиталом можно будет оплатить дошкольное образование сразу после рождения ребенка, а не с трех лет.

Напомним, Владимир Путин предложил запустить специальную ипотечную программу для семей, где рождается второй или третий ребенок. Такие семьи могут рассчитывать на субсидирование государством процентной ставки сверх 6% годовых.