Силуанов заявил о росте пенсий в России на 6% с 2020 года

Он напомнил, что президент России Владимир Путин своим майским указом поставил задачу роста пенсионных выплат в реальном выражении, то есть выше инфляции, написал RNS.

Так, в 2019-м году уровень инфляции составит 4,3%, а пенсии повысятся на 7%. Прогноз инфляции на последующие годы находится на уровне 4%, пенсии же будут расти темпами более 6%, пояснил Силуанов.