Силуанов заявил о росте пенсий в России на 6% с 2020 года
Сегодня, 15:58Экономика
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В следующем году пенсии граждан России увеличатся на 7%, а в последующие годы будут расти темпами более 6%. Об этом при рассмотрении Госдумой проекта бюджета на 2019-2021 годы сообщил первый вице-премьер и министр финансов России Антон Силуанов.
Он напомнил, что президент России Владимир Путин своим майским указом поставил задачу роста пенсионных выплат в реальном выражении, то есть выше инфляции, написал RNS.
Так, в 2019-м году уровень инфляции составит 4,3%, а пенсии повысятся на 7%. Прогноз инфляции на последующие годы находится на уровне 4%, пенсии же будут расти темпами более 6%, пояснил Силуанов.
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