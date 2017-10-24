Федеральная таможенная служба идет навстречу бизнесу

К 2020 году планируется, что 99% деклараций можно будет регистрировать в автоматическом режиме.

В России к 2020 году планируется, что 99% таможенных деклараций можно будет зарегистрировать в автоматическом режиме, а 80% деклараций – выпускаться в автоматическом режиме. Об этом в программе "Бизнес-вектор" телеканала РБК заявил руководитель Федеральной таможенной службы (ФТС) Владимир Булавин.

Господин Булавин стал гостем делового завтрака «Встречи на Ильинке», которые традиционно проходят в Торгово-промышленной палате. На встрече обсуждались проблемы совершенствования таможенного администрирования, а также принятие нового кодекса ЕАЭС.

Владимир Булавин отметил, что ФТС с каждым днем становится все более электронной. В настоящее время работают 90 информационных ресурсов. Также создан сервис - личный кабинет участника внешнеэкономической деятельности, где зарегистрировано 128 тысяч пользователей. Сегодня таможенное оформление проходит в 672 пунктах, но в течение трех лет их количество планируется сократить до 16 центров электронного декларирования. При участии бизнеса и представителей торгово - промышленной палаты принята программа развития федеральной таможенной службы до 2020 года - "10 шагов навстречу бизнесу".

На встрече было подписано соглашение о взаимодействии между Торгово - промышленной палатой и Федеральной таможенной службой.

- В документе прописаны основные направления нашей деятельности. Это анализ той работы, которую мы ведём по выдаче сертификатов происхождения. Это наша работа по корнетам, которая очень тесно связана с таможней. Всё что ввозится и беспошлино вывозится, - сказал президент Торгово-промышленной палаты Сергей Катырин. - Вся работа конечно идёт в тесном контакте с таможней, потому что они по этим корнетам впускают , выпускают , а мы являемся гарантирующей ассоциацией. Естественно, мы говорим об электронном декларировании и многих других вопросах, которые связаны с перемещением грузов как за пределы страны так и ввоз сюда.

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