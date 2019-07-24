Хабиров возмутился реализацией программы «Башкирские дворики» в одном из районов

Накануне, 23 июля, врио главы Башкирии Радий Хабиров побывал с рабочим визитом в Давлекановском районе Башкирии. Подробности сообщили в пресс-службе главы РБ.

Среди тем, которые интересовали Радия Хабирова в районе, значилось исполнение программы «Башкирские дворики». То, что руководитель республики увидел в Давлеканово, ему не понравилось. Местные жители пожаловались на очень низкое качество работы коммунальщиков, отсутствие детских площадок и автопарковок, обилие мусора.

В итоге Радий Хабиров дал обещание, что следом за ним в район наведается глава министерства ЖКХ Борис Беляев и обсудит с населением меры по устранению недочетов.

- В случае, если не хватит денег на ремонт, добавим. Финансирование программы «Башкирские дворики» нужно будет увеличить, - отметил Радий Хабиров.

Напомним, ход программы «Башкирские дворики» и ранее вызывал много нареканий в разных городах и районах Башкирии.