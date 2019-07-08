«Будем их звать и стыдить»: что ждет чиновников, не освоивших «Башкирские дворики»

Сегодня, 8 июля, на оперативном совещании в правительстве Башкирии и.о. вице-премьера правительства Башкирии Борис Беляев изложил ход освоения программы «Башкирские дворики».

Напомним, что в планах правительства в 2019 году благоустроить 400 дворов. На эти цели из бюджета региона выделено 1,788 млрд рублей.

- Перечень работ доведен до муниципалитетов, в него входят новые детские площадки, новые скамейки и урны, асфальтирование с разметкой, устройство парковок, систем видеонаблюдения, нового освещения, - пояснил Борис Беляев. – Для запуска работ по программе нужно решение общего собрания жителей, конкурсный отбор исполнителей, выполнение условий софинансирования.

При этом мониторинг обращений в правительство и сообщений в соцсетях показал, что многие жильцы домов пока так и не поняли, как попасть в программу. Чтобы поправить ситуацию, будут даны разъяснения через СМИ и соцсети.

На сегодняшний день показатели выполнения программы следующие: по асфальту - 17%, по парковкам - 21%, по установке светильников - 27%, по размещению новых игровых комплексов - 9%.

- Сегодня от населения поступают жалобы: подрядчик зашел на объект, подготовил его и ушел на следующий. Просим глав районов максимально синхронизировать работы, возможен срыв программы в ряде муниципалитетов, - предостерег Борис Беляев.

Эти опасения также подтвердила руководитель группы по работе с обращениями граждан в социальных сетях Елена Прочаковская, которая представила выдержки из обращений граждан, связанных с благоустройством дворов. Среди тревожных точек, названных ею, - дворы в Уфе, Стерлитамаке и ряде других муниципалитетов. При этом есть и знаковые ответные выступления от чиновников в соцсетях. Так, глава Баймакского района у себя на странице поднял тему вандализма на новых площадках.

Радий Хабиров, выслушав обоих докладчиков, отметил, что главы на местах должны установить наблюдение за каждым объектом программы.