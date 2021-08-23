Национальный рекламный форум соберет свыше 50 экспертов по рекламе

В Национальном рекламном форуме «Регионы» примут участие специалисты из топовых рекламных агентств России. На форум, который пройдет в Екатеринбурге 7–8 сентября, прибудут свыше 50 практиков рекламы из разных частей РФ.

Организаторы мероприятия напоминают, что НРФ «Регионы» пройдет в офлайн-режиме — участники форума смогут пообщаться вживую. В деловой части будут выступать представители «Газпром-медиа», Яндекс.Бизнес, Mail.ru, Национального рекламного альянса и других структур, пишет tagilcity.ru. При этом основное внимание в программе мероприятия будет уделено все-таки региональным агентствам, работающим без миллиардных бюджетов и заказов международного уровня. Среди выступающих будут признанные в данной отрасли специалисты, начинавшие свой путь с небольших региональных компаний. Спикеры готовят доклады по таким актуальным темам, как digital, видео- и аудиоконтент, новые медиа и др. Они представят последнюю аналитику и озвучат прогнозы. 8 сентября сцену займут представители так называемого креативного рынка. Они проведут лекции, воркшопы, паблик-токи. Финалом второго дня станет награждение победителей Первого регионального фестиваля рекламы — 1Й. Национальный рекламный форум Регионы — это новый проект АКАР, задача которого развитие регионального рекламного рынка. Официальным медиапартнером выступает Холдинг 1MI.

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