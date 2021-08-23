Национальный рекламный форум соберет свыше 50 экспертов по рекламе

Организаторы мероприятия напоминают, что НРФ «Регионы» пройдет в офлайн-режиме — участники форума смогут пообщаться вживую. В деловой части будут выступать представители «Газпром-медиа», Яндекс.Бизнес, Mail.ru, Национального рекламного альянса и других структур, пишет tagilcity.ru.
При этом основное внимание в программе мероприятия будет уделено все-таки региональным агентствам, работающим без миллиардных бюджетов и заказов международного уровня. Среди выступающих будут признанные в данной отрасли специалисты, начинавшие свой путь с небольших региональных компаний.
Спикеры готовят доклады по таким актуальным темам, как digital, видео- и аудиоконтент, новые медиа и др. Они представят последнюю аналитику и озвучат прогнозы.
8 сентября сцену займут представители так называемого креативного рынка. Они проведут лекции, воркшопы, паблик-токи. Финалом второго дня станет награждение победителей Первого регионального фестиваля рекламы — 1Й.
Национальный рекламный форум Регионы — это новый проект АКАР, задача которого развитие регионального рекламного рынка. Официальным медиапартнером выступает Холдинг 1MI.