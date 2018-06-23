Chanel первый раз опубликовал свою финансовую отчетность

Так в минувшем году Chanel заработал 9,62 миллиарда долларов. Чистая прибыль составила 1,79 миллиарда долларов. Об этом пишет RNS.

По словам финансового директора дома моды Филиппа Блондье, большие доходы позволяют Chanel быть независимым. Благодаря этому его руководство имеет возможность «сосредоточиться на долгосрочной перспективе».