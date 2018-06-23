Chanel первый раз опубликовал свою финансовую отчетность
Сегодня, 02:09Экономика
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Дом моды из Франции Chanel впервые с момента своего открытия показал общественности полную финансовую отчетность за год.
Так в минувшем году Chanel заработал 9,62 миллиарда долларов. Чистая прибыль составила 1,79 миллиарда долларов. Об этом пишет RNS.
По словам финансового директора дома моды Филиппа Блондье, большие доходы позволяют Chanel быть независимым. Благодаря этому его руководство имеет возможность «сосредоточиться на долгосрочной перспективе».
Издание The Wall Street Journal отмечает, что первая торговая точка Chanel была открыта в 1910 году в городе Довиль. Сейчас у нынешних владельцев Chanel - братьев Алена и Жерара Вертеймеров имеется 147 бутиков, разбросанных по всей планете.
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