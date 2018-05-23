«Башнефть» выплатит более 28 миллиардов рублей дивидендов

Совет директоров «Башнефти» рекомендовал акционерам направить на дивиденды за 2017 год 158,95 рубля на одну обыкновенную и привилегированную акцию, говорится в сообщении компании. Общий объем выплат по итогам прошлого года составит 28,2 млрд рублей.

С учетом дивидендов по итогам 9 месяцев 2017 года в размере 26,345 млрд рублей выплаты акционерам превысят 38% от чистой прибыли по международным стандартам финотчетности (МСФО) за 2017 год. Надо заметить, рекордной прибыли в истории компании, поскольку в нее была включена компенсация от АФК «Система» за ранее причиненные убытки.

Получается, что если рекомендации Совета директоров будут приняты акционерами на Годовом собрании 28 июня, то Республика Башкортостан получит дивиденды на свой пакет акций (25% + одна акция) в большем объеме, чем в 2017 году – более 7 млрд руб. Плюс к тем 6,6 млрд руб., которые республика получила в виде дивидендов в декабре по итогам 9 месяцев минувшего года.

Совет Директоров ПАО АНК «Башнефть» рассмотрел итоги деятельности компании за 2017 год и отметил позитивную динамику, которая была обеспечена как за счет повышения эффективности операционной деятельности, так и за счет упомянутой компенсации от АФК «Система», полученной «Башнефтью» по решению суда. Эти средства позволят в 2018 году профинансировать все запланированные инвестиции в обеспечение безопасности производственных процессов, которые не были осуществлены, в том числе по причине убытков, причиненных предшествующим акционером.

Вместе с налогом на прибыль, в объеме 16 млрд рублей, который поступил в республиканский бюджет в марте 2018 года от полученной «Башнефтью» компенсации, ежегодной благотворительной помощью Компании (около 4 млрд рублей в год), дивиденды по итогам 2017 года позволят республике существенно увеличить объем инвестиций в развитие социальной инфраструктуры.

Краткие финансово-экономические результаты 1 квартала 2018 года