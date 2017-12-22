Что и как шьют сегодня в России и Башкирии

В России рынок тканевой одежды сегодня для взрослых составляет около 1,3 триллиона в год. И 90 процентов того, что мы носим, - это импорт. В 2016 году в стране произведено одежды всего на 126 миллиардов рублей. И тем не менее этот рынок в последнее время стал меняться в лучшую сторону.

Как сообщает программа "Бизнес-вектор" телеканала РБК, российские производители одежды - около 200 крупных и 3 тысяч мелких предприятий - пока не выходят за рамки занятой ими ниши. Сложностей для наращивания оборотов немало, и главной из них является значительное падение спроса. В условиях экономического кризиса россияне стали экономить прежде всего на одежде, откладывая покупку нового платья или пиджака на лучшие финансовые времена. На оптовых базах, по данным участников рынка, в этом году большие остатки товара, а это значит, что в следующем году большого роста заказов фабрикам ждать не приходится.

И тем не менее положительные изменения есть. По словам президента Торгово-промышленной палаты России Сергея Катырина, рынок реализованной продукции в швейной отрасли вырос за этот год на 6,4 %.

По данным минпромторга, в 2016 году в стране выпущено 4 миллиона костюмов. Чуть меньше - платьев и сарафанов. 116 миллионов трикотажных изделий. 213 миллионов пар чулочно-носочной продукции. И миллион 200 тысяч пальто и полупальто. Этот сегмент, по данным Росстата, единственный, кто в прошлом году сокращал выпуск, а в этом не демонстрирует роста.

В Башкирии улучшать ситуацию в легкой промышленности, в том числе швейной, власти взялись два года назад. На эти цели планировалось направить два миллиона рублей. Как констатируют аналитики РБК, революции в швейной отрасли не произошло. Прошлый год производительность швейного производства вновь упала - на 1,4%. Субсидии на общую сумму 26,9 миллиона рублей получили 10 предприятий, из них четыре производят текстиль и одежду, но пока этого недостаточно.