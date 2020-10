Власти Башкирии выделили 50 миллионов рублей на ПО для управления бюджетом

Республиканский центр торгов опубликовал закупку на поиск подрядчика для предоставления программного обеспечения «Региональный электронный бюджет. Исполнение бюджета» и «Региональный электронный бюджет. Бюджетное планирование». Сумма контракта составила 49,4 миллиона рублей.

Заказчиком выступило ГКУ «Информационные технологии», функциональным заказчиком — министерство финансов Башкирии. Согласно документации, пользование ПО для исполнения и планирования бюджета предоставляется участникам бюджетного процесса в республике, государственные бюджетные и автономные учреждения. Заказ финансируется из бюджета Башкирии. Заявки на участие в аукционе принимаются до 29 октября. Напомним, ранее Республиканский центр торгов искал подрядчика для вооружённой охраны зданий госучреждений: Правительства и Дома республики, административного здания Госсобрания-Курултая, Дома Госсобрания-Курултая, а также министерства финансов и министерства промышленности и энергетики. Торги выиграла уфимская компания «Центурион-Лонге». Организация выполнит работы за 29,4 миллиона рублей.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter