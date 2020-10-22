Власти Башкирии выделили 50 миллионов рублей на ПО для управления бюджетом

Напомним, ранее Республиканский центр торгов искал подрядчика для вооружённой охраны зданий госучреждений: Правительства и Дома республики, административного здания Госсобрания-Курултая, Дома Госсобрания-Курултая, а также министерства финансов и министерства промышленности и энергетики. Торги выиграла уфимская компания «Центурион-Лонге». Организация выполнит работы за 29,4 миллиона рублей.