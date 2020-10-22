Проект ОЭЗ «Алга» за 286,6 млн рублей разработает «Салаватнефтехимпроект»

Проект ОЭЗ «Алга» за 286,6 млн рублей разработает «Салаватнефтехимпроект»

Вчера, 14:42ЭкономикаАнна КононоваPhoto: pixabay.com
ООО «Проект институт «Салаватнефтехимпроект» получил контракт на выполнение проекта планировки и межевания особой экономической зоны «Алга».

Заказчиком выступила корпорация развития Башкирии, предложив выполнение работ за 319,6 миллиона рублей. Ранее УФАС выявляло нарушения в закупке по жалобам пермской компании «Емнэт» и питерской «СК «Строй-Ресурс». По мнению организаций, Корпорация выдвинула необоснованные требования подрядчику. Тогда антимонопольная служба не вынесла предписание, так как заказчик исправил некоторые положения в документации.

На участие в аукционе было подано две заявки от «Салаватгазонефтехимпроект» и «Уралтрубопроводстройпроект». Первая компания снизила стоимость контракта до 286,6 миллиона рублей и стала победителем госзакупки. Вторая организация предложила выполнить работы за 313,3 миллиона рублей. Отметим, что ранее обе организации уже участвовали в тендере, но комиссия отклонила заявки, сославшись на то, что документы не соответствуют требованиям.

Напомним, ОЭЗ «Алга» расположится на территории Ишимбайского и Стерлитамакского районов. На реализацию данного проекта было выделено 6,3 миллиарда рублей из федерального и регионального бюджетов.

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