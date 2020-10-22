Проект ОЭЗ «Алга» за 286,6 млн рублей разработает «Салаватнефтехимпроект»

На участие в аукционе было подано две заявки от «Салаватгазонефтехимпроект» и «Уралтрубопроводстройпроект». Первая компания снизила стоимость контракта до 286,6 миллиона рублей и стала победителем госзакупки. Вторая организация предложила выполнить работы за 313,3 миллиона рублей. Отметим, что ранее обе организации уже участвовали в тендере, но комиссия отклонила заявки, сославшись на то, что документы не соответствуют требованиям.