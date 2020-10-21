В Башкирии планируют построить завод за 217 миллионов рублей

В Башкирии планируют построить завод за 217 миллионов рублей

Вчера, 19:08ЭкономикаАнна КононоваPhoto: pixabay.com
Инвестор собирается построить завод по производству промышленных насосов и оборудования для обогащения сыпучими материалами. Объект появится на ТОСЭР «Благовещенск».

Заместитель министра экономического развития и инвестиционной политики РБ Екатерина Кликунова рассказала, что на предприятии планирует создать 102 рабочих места. Объем инвестиций составит более 217 миллионов рублей.

Стратегическая цель предприятия — качественное и бесперебойное снабжение российских компаний технологическим оборудованием собственного производства, отметила Екатерина Кликунова.

Глава администрации Благовещенского района Олег Голов добавил, что на ТОСЭР зарегистрировано семь резидентов, которые готовы вложить 1,8 миллиарда рублей. При этом появится 419 рабочих места. В реестр резидентов всего включено 65 компаний.

Напомним, Благовещенск наряду с Белебеем, Кумертау, Нефтекамском, Белорецком и Учалами причислен к моногородам. На их территориях формируется около 10% объёма промышленного производства Башкирии. Сегодня глава республики Радий Хабиров отметил, что индекс промпроизводства в начале года составил 96,5%. Однако он поставил задачу закончить год с показателем 100,1%.

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