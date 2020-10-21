В Башкирии планируют построить завод за 217 миллионов рублей

Напомним, Благовещенск наряду с Белебеем, Кумертау, Нефтекамском, Белорецком и Учалами причислен к моногородам. На их территориях формируется около 10% объёма промышленного производства Башкирии. Сегодня глава республики Радий Хабиров отметил, что индекс промпроизводства в начале года составил 96,5%. Однако он поставил задачу закончить год с показателем 100,1%.