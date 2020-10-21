Хабиров рассказал о ходе развития промышленности Башкирии

Хабиров рассказал о ходе развития промышленности Башкирии

Вчера, 15:07ЭкономикаАнна КононоваPhoto: Instagram Радия Хабирова
Глава Башкирии Радий Хабиров в соцсетях рассказал о развитии промышленности в республике. Также он поблагодарил директоров предприятий за их работу.

Для развития промышленности в Башкирии была создана особая экономическая зона, пять технопарков, 10 индустриальных парков, в которых работают 112 резидентов и создано 4,2 тысячи рабочих мест.

С начала года провели 20 промышленных часов, поддерживаем Фонд развития промышленности — и он, кстати, абсолютно по заслугам признан одним из лучших в стране, сказал Радий Хабиров.

Также он отметил, что несмотря на негативный результат соглашений ОПЕК+ и снижение нефтедобычи в Башкирии, индекс промышленного производства неплохой. Например, в начале года он составил 96,5%, но Хабиров поставил задачу закончить год с показателем 100,1%.

Одна из точек роста — обрабатывающие производства, сырьевая база. Нам надо налаживать горизонтальные связи между предприятиями, потреблять нашу, башкирскую продукцию, добавил глава Башкирии.

Радий Хабиров поблагодарил руководителей предприятий.

Напомним, на территории Ишимбайского и Стерлитамакского районов появится особая экономическая зона «Алга». На создание проекта из федерального и регионального бюджетов выделено 6,3 миллиарда рублей.

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