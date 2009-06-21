Изменения законодательства под контролем

Система информационно-правового обеспечения ГАРАНТ постоянно предлагает новые решения для повышения эффективности работы с правовой информацией. В информационном банке системы ГАРАНТ содержится более 3 млн документов в актуальной редакции. Ежедневно в систему подключается более 1000 документов. Ознакомиться с основными правовыми изменениями позволяют специально созданные бизнес-справки, уникальный продукт ПРАЙМ, Всероссийские спутниковые онлайн-семинары и информация на печатных носителях.

Начало года – время, когда вступает с силу ряд важнейших изменений законодательства. Для того чтобы посмотреть вступившие в силу с нового года нормативные акты, достаточно в Основном меню системы ГАРАНТ открыть разделы «Бизнес-справки/Другие бизнес-справки» и перейти по ссылке «Изменения в законодательстве, вступающие в силу с 1 января 2009 г.». Бизнес-справка состоит из трех частей: «Документы, вступающие в силу с 1 января 2009 г.»; «Документы, утрачивающие силу с 1 января 2009 г.»; «Документы, в которые внесены изменения, вступающие в силу с 1 января 2009 г.».

Для быстрого ознакомления с документами, представленными в разделах бизнес-справки, целесообразно открыть интересующий и обратиться к вкладке «Аннотация», расположенной в нижней части основного окна. Аннотация – это краткое изложение сути документа. Работая с аннотацией, специалист получает общее представление о документе, выбирая между чтением полного текста или изучением других материалов.

Для всех, кого интересуют последние изменения законодательства, направленные на стабилизацию экономики страны в условиях финансового кризиса, специалисты компании «Гарант» подготовили специальную бизнес-справку «Антикризисные меры», в которую вошли все нормативные акты, принятые для стабилизации внутренней финансово-экономической системы Российской Федерации. Бизнес-справка включена в систему ГАРАНТ: с ней можно ознакомиться в разделе Основного меню «Бизнес-справки/Другие бизнес-справки/Федеральные бизнес-справки», а также опубликована на сайте компании www.garant.ru.

Аналитическая новостная лента ПРАЙМ позволяет отслеживать динамику законодательства и судебной практики с учетом ваших профессиональных потребностей. Наполнение аналитической новостной ленты индивидуально для каждого пользователя и формируется на основе заполненной им специальной электронной анкеты. В анкете предлагается выбрать интересующие тематики, виды правовой информации, указать свою профессию, особенности налогообложения, род деятельности и специфику предприятия. В результате формируется набор индивидуальных настроек, который влияет на состав аналитической новостной ленты. Подборка документов новостной ленты доставляется специалисту по электронной почте или подключается в специальный раздел системы ГАРАНТ «Моя новостная лента».

Помимо получения новостной ленты, ПРАЙМ позволяет любому специалисту самостоятельно отслеживать изменения в законодательстве по интересующему его вопросу. Аналитический обзор можно построить за любой прошедший период и по любой тематике. Для построения обзоров изменений в системе ГАРАНТ реализован специальный вид поиска. В нем можно задать конкретные реквизиты – тематику, дату, вид информации, принявший орган. В результате поиска будет построен обзор в виде единого аналитического материала, состоящего из аннотаций к документам, отвечающих условиям запроса. Построение обзоров изменений законодательства позволяет комплексно подойти к решению задачи – получить полную картину изменений законодательства по интересующему вопросу (кодексы, законы, постановления, судебная практика, акты министерств и ведомств проекты законов) и оперативно ознакомиться с сутью подборки документов.

Подробно узнать о правовых новеллах поможет уникальная услуга, оказываемая в рамках информационно-правового обеспечения ГАРАНТ, – Всероссийские спутниковые онлайн-семинары, которые проводятся в главном офисе компании «Гарант» в Москве и транслируются с помощью спутниковых технологий в более чем 80 городах России. Космические технологии проведения подобных мероприятий позволяют клиентам из разных регионов и городов России увидеть в режиме реального времени выступление авторитетного лектора (как правило, ведущего специалиста в своей области, руководителя органа государственной власти и управления), получить последнюю информацию по злободневной теме и задать интересующий вопрос.

Также специально для пользователей системы информационно-правового обеспечения ГАРАНТ выпускается целый ряд печатных изданий. Например, клиенты получают специально подготовленные для них издания «Грани Гаранта» и «Вести Гаранта», главная задача которых – информирование читателей о произошедших изменениях и важных событиях в российском законодательстве. Пользователи системы ГАРАНТ могут оформить льготную подписку на целый спектр профессиональных журналов: «Законодательство», «Актуальная бухгалтерия», «Арбитражное правосудие в России», а также вестники Федеральных Арбитражных Судов округов Российской Федерации.

Используя все вышеперечисленные возможности информационно-правового обеспечения ГАРАНТ в работе, с уверенностью можно сказать, что любой специалист будет всегда в курсе событий и никакие изменения законодательства не застанут его врасплох.

Пресс-служба компании «Гарант»