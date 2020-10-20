Власти нашли инвестора, готового дать миллиард рублей на придорожный сервис Башкирии

Власти нашли инвестора, готового дать миллиард рублей на придорожный сервис Башкирии

Вчера, 16:47ЭкономикаАнна КононоваPhoto: pixabay.com
Две компании планируют инвестировать 1,2 миллиарда рублей в создание комплекса для крупного рогатого скота и пяти объектов придорожного сервиса.

В новые придорожные комплексы группа компаний «ТранзитСити» собирается инвестировать около миллиарда рублей. Объекты придорожного сервиса появятся вдоль федеральных трасс М-5 «Урал» и М-7 «Волга». Кроме того, будет создано 180 рабочих мест.

В создание современного комплекса для содержания КРС в Гафурийском районе вложится ИП Глава КФХ Рахматуллина К. М. Планируется, что там будет содержаться до 2,5 тысячи голов стада и реализовываться до 300 тонн говядины в год. Инвестиции составят 235 миллионов рублей. При этом на предприятии будет создано 20 рабочих мест.

Напомним, ранее премьер-министр Башкирии Андрей Назаров говорил о создании 1000 объектов придорожного сектора и ещё 1000 необходимо модернизировать.

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