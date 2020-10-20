Власти нашли инвестора, готового дать миллиард рублей на придорожный сервис Башкирии

В создание современного комплекса для содержания КРС в Гафурийском районе вложится ИП Глава КФХ Рахматуллина К. М. Планируется, что там будет содержаться до 2,5 тысячи голов стада и реализовываться до 300 тонн говядины в год. Инвестиции составят 235 миллионов рублей. При этом на предприятии будет создано 20 рабочих мест.