Жители Башкирии стали чаще использовать платежные карты

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Жители республики стали чаще использовать платежные карты. Доля безналичных транзакций платежными картами составила 78,5% по количеству и 29,8% по сумме совершенных операций. В повседневных покупках в прошлом году доля безналичных платежей составила 21,4%.
Как сообщили в Нацбанке по Башкирии, в 2016 году доля безналичных транзакций составляла 72,9% по количеству и 25,1% по сумме платежей. В части использования карт в повседневных покупках показатель вырос на 4,4%
Республика на сегодня занимает лидирующие позиции по числу выданных банковских карт - 6,3 миллиона рублей. В регионе установлено 5 тысяч банкоматов и 52,2 тысячи электронных терминалов.
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