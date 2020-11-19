Минздрав Башкирии закупает пульсоксиметры за стоимость выше рыночной в 5 раз

В документах закупки указано, что денежные средства в размере свыше 133 тысяч рублей на покупку 16 аппаратов. В таблице обоснования минимальной цены контракта указаны несколько коммерческих предложений. Стоимость пульсоксиметров, по версии авторов госзакупки, варьируется от 7 до 10 тысяч рублей. А следовательно, средняя стоимость одного аппарата – 8 333 рубля.
Отметим, что в условиях закупки технические характеристики нужных пульсоксиметров ничем не отличаются от аппаратов, которые можно купить гораздо дешевле. Так, сервис «Яндекс-Маркет» выдает варианты, стоимостью от 690 до 4 000 рублей.
Оперативный комментарий Минздрава Башкирии по данному вопросу получить не удалось. Как только получим ответ, мы его опубликуем.