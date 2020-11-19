Минздрав Башкирии закупает пульсоксиметры за стоимость выше рыночной в 5 раз

Минздрав Башкирии закупает пульсоксиметры за стоимость выше рыночной в 5 раз

Вчера, 13:03ЭкономикаКарина МамаеваPhoto: 1stclassmed.com
Управление материально-технического обеспечения Минздрава Башкирии ищет поставщика пульсоксиметров для медучреждений республики. Заявки на участие в аукционе принимаются до 24 ноября 2020 года.
Photo:Госзакупки

В документах закупки указано, что денежные средства в размере свыше 133 тысяч рублей на покупку 16 аппаратов. В таблице обоснования минимальной цены контракта указаны несколько коммерческих предложений. Стоимость пульсоксиметров, по версии авторов госзакупки, варьируется от 7 до 10 тысяч рублей. А следовательно, средняя стоимость одного аппарата – 8 333 рубля.

Photo:Яндекс

Отметим, что в условиях закупки технические характеристики нужных пульсоксиметров ничем не отличаются от аппаратов, которые можно купить гораздо дешевле. Так, сервис «Яндекс-Маркет» выдает варианты, стоимостью от 690 до 4 000 рублей.

Оперативный комментарий Минздрава Башкирии по данному вопросу получить не удалось. Как только получим ответ, мы его опубликуем.

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