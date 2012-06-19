Башкирские латыши отметят праздник Лиго
19 июня 2012, 18:00Экономика
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В ближайшие выходные в Башкирии пройдет республиканский латышский национальный праздник Лиго. Основные торжества запланированы в Архангельском районе РБ, насчитывающем самую многочисленную латышскую диаспору. Лиго — праздник вдохновенного труда, который латыши отмечают по окончании весенних полевых работ.
В ближайшие выходные в Башкирии пройдет республиканский латышский национальный праздник Лиго. Основные торжества запланированы в Архангельском районе РБ, насчитывающем самую многочисленную латышскую диаспору. Лиго — праздник вдохновенного труда, который латыши отмечают по окончании весенних полевых работ.
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