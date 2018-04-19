Цена не нефть марки Brent превысила 74 доллара за баррель
Сегодня, 16:39Экономика
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Впервые с ноября 2014 года цена на нефть марки Brent превысила 74 доллара за баррель.
С начала торгов также выросла стоимость июньских фьючерсов на нефть этой марки увеличилась на 0,97 %, сообщает rns.online. По данным Межконтинентальной биржи, майские фьючерсные контракты на нефть другой марки – WTI – выросли на 0,88 %. Их цена составляет 69 долларов за баррель.
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