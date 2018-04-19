Цена не нефть марки Brent превысила 74 доллара за баррель

С начала торгов также выросла стоимость июньских фьючерсов на нефть этой марки увеличилась на 0,97 %, сообщает rns.online. По данным Межконтинентальной биржи, майские фьючерсные контракты на нефть другой марки – WTI – выросли на 0,88 %. Их цена составляет 69 долларов за баррель.