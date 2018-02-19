Башкирия вошла в топ-50 самых туристических регионов России

Башкирия по итогам 2017 года вошла в топ-50 самых туристических регионов России, следует из данных аналитического агентства ТурСтат. Республика заняла 17 место. Как следует из данных исследования, в прошлом году в республику приехало 2 млн туристов, что на 15% больше, чем в 2016 году.