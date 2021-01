ВСК: в финтехе мы уже опередили страховую отрасль Европы

Россия обогнала страховую отрасль Европы в финтехе, заявила заместитель гендиректора по развитию бизнеса Страхового Дома ВСК Ольга Сорокина.

С ее слов, в настоящее время РФ демонстрирует значительные скачки в развитии, опережая страховую отрасль Европы. По мнению эксперта, для грамотной цифровизации нужна, помимо бизнес-поддержки, государственная помощь, пишет volga.news. ВСК уже показала пример успешной интеграции цифровых решений, создав платформу «Цифровой профиль». Она помогает любому желающему оформить необходимый продукт на сайте ВСК всего за несколько секунд. Примечательно, что клиенту не придется вводить данные из различных ведомств самостоятельно. Вместе с тем страховщикам важно активное развитие межведомственного документооборота, потому что информация из него существенно увеличит скорость урегулирования страховых событий. Сейчас ВСК планирует интегрироваться с Системой быстрых платежей. Отмечается, что число потребителей рынка финтех-услуг стремительно увеличивается. Россия вошла в тройку среди всех стран мира по степени распространения этой отрасли. Эксперты уверены, что позитивная динамика мотивирует организации интенсивнее использовать финансовые технологии для своих продуктов.

