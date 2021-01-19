ВСК: в финтехе мы уже опередили страховую отрасль Европы

ВСК уже показала пример успешной интеграции цифровых решений, создав платформу «Цифровой профиль». Она помогает любому желающему оформить необходимый продукт на сайте ВСК всего за несколько секунд. Примечательно, что клиенту не придется вводить данные из различных ведомств самостоятельно.