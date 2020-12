В пятницу, 18 декабря, на открытии торгов Московской валютной биржи зафиксировано снижение рубля относительно доллара и евро.

Как сообщает RT, курс американской валюты поднялся на 28 копеек и дошел до отметки в 73,11 рубля. Курс европейской валюты стал выше на 20 копеек и теперь составляет 89,55 рубля.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter