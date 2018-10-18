В третьем квартале экспорт из России сельхозпродукции достиг 17,4 млн тонн
Сегодня, 16:48Экономика
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По данным Россельхознадзора, с июля по октябрь текущего Россия экспортировала за рубеж 17,4 миллиона тонн сельскохозяйственной продукции.
Поставки российского продовольствия были направлены в 125 государств мира. Об этом пишет RNS.
В 2018 году из РФ заметно возрос экспорт зерновых. С начала 2018/19 сельскохозяйственного года (начался первого июля) из страны было вывезено 16,2 миллиона тонн зерна. За аналогичный период 2017 года экспорт российских зерновых был равен 12,6 миллиона тонн. Таким образом, в нынешнем году данный показатель вырос на 29%.
Так экспорт пшеницы увеличился на 41% и составил 13,8 миллиона тонн. Поставки ржи выросли сразу в пять раз — до 111 000 тонн, а овса — в четыре раза — до 10 000 тонн.
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