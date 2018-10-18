В третьем квартале экспорт из России сельхозпродукции достиг 17,4 млн тонн

Поставки российского продовольствия были направлены в 125 государств мира. Об этом пишет RNS.

В 2018 году из РФ заметно возрос экспорт зерновых. С начала 2018/19 сельскохозяйственного года (начался первого июля) из страны было вывезено 16,2 миллиона тонн зерна. За аналогичный период 2017 года экспорт российских зерновых был равен 12,6 миллиона тонн. Таким образом, в нынешнем году данный показатель вырос на 29%.