Счетная палата: технологическое оборудование в Россию ввозили с нарушениями

Речь идет о неправомерном предоставлении льгот по уплате НДС при поставках в страну приборов, аналогов которым в РФ не производится. Об этом пишет RNS.

По данным ведомства, с 2016 по первую половину 2018 года службы ФТС пропустили в страну порядка 300 000 тонн технологического оборудования. В целом его стоимость равна 293 миллиардам рублей. При этом общая сумма льгот по уплате НДС за данный период, по указанной выше категории товаров, составляет 1,46 миллиарда рублей.

Эксперты Счетной палаты также выявили 127 случаев нарушения таможенного законодательства. Ошибки были допущены даже сотрудниками центрального аппарата ФТС. Здесь можно выделить факты неправильной классификации импортируемой продукции, предоставление неправдивых данных о таможенной цене товаров, а также наличие ложной информации о прав на льготы по НДС.

По словам аудитора Счетной палаты Сергея Штогрина, устранив обнаруженные нарушения можно пополнить федеральной бюджет более чем 290 миллионами рублей. Средства поступят от заново начисленных налогов и таможенных пошлин.