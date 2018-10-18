МРСК Центра озвучил результаты первого полугодия 2018 года

Генеральный директор ПАО «МРСК Центра» Игорь Маковский раскрыл итоги оперативного объединения сетевого комплекса компаний «МРСК Центра» и «МРСК Центра и Приволжья». Обе структуры принадлежат ГК «Россети» и планируют проведение цифровизации своей инфраструктуры.
Как написало издание «Новые известия», в процессе встречи с Prosperity Capital Management Limited (миноритарным акционером обеих компаний), Маковский рассказал, что уже по итогам этого года получилось значительно сократить операционные расходы. При этом удалось увеличить финансово-экономический потенциал и в той, и в другой структуре.
На основе общей информационной структуры уже создали изолированную информационную систему. Кроме этого, принимаются усилия по уменьшению электропотерь и повышению бесперебойности подачи энергии. Также возводится цифровая подстанция и осуществляется проектирование 11 цифровых подстанций с применением протоколов стандарта МЭК 61850 в рамках интеграции АСУ ТП.
Скоро будут исполняться и другие пилотные проекты«Цифровой РЭС», в том числе на базе Калининского РЭС филиала «Тверьэнерго» МРСК Центра и Арзамасского РЭС филиала «Нижновэнерго» МРСК Центра и Приволжья.
По концепции «Россетей» предполагается проведение цифровизации электросетевого комплекса в масштабах страны до 2030 года. Уже сегодня можно утверждать, что благодаря проекту «Цифровой РЭС» можно не только контролировать работу энергосетей, но и эффективно управлять электросетевым комплексом во всех пилотных регионах России. Существенно увеличилась скорость устранения технологических нарушений (до 60%), а потери энергии сократились в три раза - до 9%.
В компании ожидают также, что сократятся операционные затраты. По итогам текущего года они могут стать меньше на четверть. Еще объединение двух комплексов в единый приведет к сокращению издержек и повышению финансово-экономических выгод. Те средства, которые сэкономят благодаря цифровизации, пустят на будущее развитие электросетей, а также повышение доступности всей инфраструктуры.