МРСК Центра озвучил результаты первого полугодия 2018 года

Как написало издание «Новые известия», в процессе встречи с Prosperity Capital Management Limited (миноритарным акционером обеих компаний), Маковский рассказал, что уже по итогам этого года получилось значительно сократить операционные расходы. При этом удалось увеличить финансово-экономический потенциал и в той, и в другой структуре.

На основе общей информационной структуры уже создали изолированную информационную систему. Кроме этого, принимаются усилия по уменьшению электропотерь и повышению бесперебойности подачи энергии. Также возводится цифровая подстанция и осуществляется проектирование 11 цифровых подстанций с применением протоколов стандарта МЭК 61850 в рамках интеграции АСУ ТП.

Скоро будут исполняться и другие пилотные проекты«Цифровой РЭС», в том числе на базе Калининского РЭС филиала «Тверьэнерго» МРСК Центра и Арзамасского РЭС филиала «Нижновэнерго» МРСК Центра и Приволжья.

По концепции «Россетей» предполагается проведение цифровизации электросетевого комплекса в масштабах страны до 2030 года. Уже сегодня можно утверждать, что благодаря проекту «Цифровой РЭС» можно не только контролировать работу энергосетей, но и эффективно управлять электросетевым комплексом во всех пилотных регионах России. Существенно увеличилась скорость устранения технологических нарушений (до 60%), а потери энергии сократились в три раза - до 9%.