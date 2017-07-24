АФК Система просит суд на месяц отложить дело по спору с «Роснефтью»

Представитель компании заявил это ходатайство сегодня в суде.

Представитель АФК вновь попросил суд отложить судебное заседание на месяц "для мирного урегулирования спора", сообщил корреспондент «Медикорсети» из зала суда.

Рассмотрение вопроса об отложении судебного разбирательства пока отложено, продолжается стадия дополнений к доказательствам.

Напомним, что в Арбитражном суде Башкирии рассматривается дело по иску Роснефти к АФК Системе о взыскании 170,6 млрд руб. То, что происходит в зале суда, вы можете прочитать здесь.

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