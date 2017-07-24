«Роснефть» vs АФК «Система»-10: прямая трансляция из зала суда

В башкирском арбитраже сегодня вновь продолжается процесс по иску "Роснефти", "Башнефти" и минземимущества Башкирии к АФК "Система" и ее "дочке" "Система-инвест".

Напомним, истцы пытаются взыскать с ответчиков 170,6 млрд руб убытка за реорганизацию "Башнефти".

10.02 Судья открывает судебное заседание.

10.09 АФК просит с самого начала соблюдать порядок процессуальных действий. Судья просит предоставить истца письменные заявления и дополнения к доказательствам по делу. Подавая документы судье, представитель "Роснефти" подчеркивает, что это в частности документы, доказывающие, что реорганизация "Башнефти" и выход на IPO - два независимых процесса.

В "Роснефти" утверждают, что в "Башнефти" нет документов, подтверждающих связь реорганизации и IPO.

10.21 Слово берет представитель "Роснефти". Он повторяет ранее заявленный тезис о том, что ответчики "не могли не знать о том, что приватизация компания прошла с нарушениями".

10.36 Также "Роснефть" представляет пояснения по позиции о зависимости финансовых показателей "Башнефти"от курса доллара США и наличии валютных рисков. Представитель Астахова подчеркивает, что в "Башнефти", когда ей владела АФК, "свободных денежных средств в бюджете никогда не было".

Все деньги направлялись либо на дивиденды, либо в дочерние организации. Соответственно, компания просто не могла осуществлять действия по хеджированию валютных рисков.

По этой же причине в условиях сложной макроэкономической ситуации в 2014 году "Башнефть" не могла сформировать "валютную подушку ликвидности", как это делали многие компании в тот период. Истец подчеркивает, что ответчики были "абсолютно осведомлены об этом".

"Роснефть" предоставила документы "Башнефти", которые регламентировали формирование валютных резервов в тот период, давая понять, что они нарушались.

10.40 "Башнефть" также предоставляет пояснения по факту выдачи "Системе-инвест" семи займов на общую сумму 32 миллиарда рублей. Эта задолженность постоянно реструктуризировалась, а в результате реорганизации кредитор и ответчик совпали в одном лице.

10.49 АФК просит пока не приобщать документы истцов, чтобы ответчики могли предоставить детальное возражение.

Судья отвечает, что все проходит в рамках АПК, и пока она вообще ничего не приобщает, а лишь спрашивает, какие документы поступают.

10.51 Судья обращается к истцу по поводу увеличенной суммы исковых требования - 170,6 млрд руб. Она говорит, что когда она производит расчет, у нее в сумме нет последних двух цифр. Представители "Роснефти" в срочном порядке начинают пересчитывать сумму на калькуляторах в смартфонах.

"Может, вам большой калькулятор дать?", - с улыбкой замечает судья.

10.45 Свои дополнения к доказательствам представляет АФК. Во многом ответчик повторяется, и один раз судья даже останавливает его и просит озвучивать именно дополнения. АФК еще раз повторяет, что реорганизация была необходима для выхода на IPO и говорит, что это подтверждено мнениями различных экспертов самого высокого уровня. Что касается внутрикорпоративных займов на 32 миллиарда, то их погашение, по словам представителя АФК, также было необходимо для выхода на IPO. В противном случае, это "создает сложности в оценке компании".

11.00 Представитель "Система-инвест" в своих дополнениях подчеркивает, что выдача займов - абсолютно нормальная практика. Он также говорит о том, что "Башнефть" и сейчас продолжает выдавать займы новому акционеру. Он ссылается на сообщения СМИ о том, что "Роснефть" получила от "Башнефти" займы на общую сумму 50 миллиардов рублей.

11.10 Представительница АФК Демина добавляет, что реорганизация проходила не только в "Башнефти", но и во всей группе компаний. Она также в очередной раз называет увеличение суммы исковых требований "нонсенсом". "Акции и займы не подлежат переоценке из рублей в валюту", - заявляет она.

11.20 Истец задает уточняющие вопросы. В частности его интересует, сколько средств планировал привлечь ответчик в результате размещения акций на IPO. Ответчики говорят, что 100 млрд долларов.

- Значит привлечь планировалось меньше, чем в сумма убытка в итоге? - спрашивает представитель "Роснефти". - Не меньше, никаких убытков не было, - отвечает представитель "Системы-инвест".

"Роснефть" в свою очередь со ссылкой на документы "Башнефти" сообщает, что в рамках IPO планировалось привлечь не более 60 миллиардов рублей.

11.48 АФК просит приобщить в качестве доказательств протоколы опроса бывших членов совета директоров Александра Черного и Феликса Евтушенкова. В них содержатся доказательства того, что в "Башнефти" проводилась работа по реализации проекта "Сатурн" (о выходе компании на IPO), в частности, создавались рабочая группа, управляющий комитет и прочее.

11.44 Представитель АФК просит суд отложить судебное заседание на месяц "для мирного урегулирования спора".

11.50 Рассмотрение вопроса об отложении судебного разбирательства пока отложено, продолжается стадия дополнений к доказательствам.

12.00 Судья объявляет перерыв до 13.30, чтобы дать ответчику время ознакомиться с представленными документами.

13.34 Судебное заседание продолжается.

Представитель АФК заявляет, что предоставленного времени было недостаточно, а кроме того, указывает на ряд "недостатков" документа. В частности, как заявил ответчик, представлены не все необходимые документы, часть из них представлена на английском языке без перевода, а также представлены документы, которые не имеют отношения к делу.

13.47 Ответчики возмущаются тем, что часть документов не прошита. Представитель "Роснефть" говорит в ответ:

"Мы не говорим, как вы представляете документы, а вы делаете это точно таким же образом, в хаотичном порядке".

13.53 АФК, представитель Мельников: мы не можем сейчас задавать вопросы по существу, мы за полтора часа только названия успели прочитать.

Система-инвест: приобщать эти документы преждевременно, потому что и нам нужно время, чтобы изучить эти документы, и суду.

13.57 Судья: откуда вы знаете, с какими документами работал суд? - У меня пока еще глаза на месте, - отвечает представитель "Система-инвест" Тимчук.

- Эти документы никуда не выносились.

13.58 "Роснефть" заявляет, что времени ответчикам было достаточно, добавляя, что истцы "всегда" изучают поступающие от ответчиков документы точно в таком же режиме.

14.15 Суд постановил удовлетворить частично ходатайство об отложении судебного заседания в связи с необходимостью изучения документов. Оно назначено на 23 августа на 10.00.

Что касается аргумента об отложении судебного заседания для мирного урегулирования спора, то суд не счел его обоснованным. Судья заметила, что судебное заседание длится с мая, и времени для мирного урегулирования спора было уже достаточно.

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