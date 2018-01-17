АСИ объявило конкурс «Лучшие практики наставничества»

16 января АСИ начало сбор заявок на конкурс «Лучшие практики наставничества», передает слова гендиректора Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светланы Чупшевой РИА Новости.
В администрации президента России придают большое значение этому Всероссийскому конкурсу
- Проект АСИ по наставникам — это важная дополняющая часть, без которой нормально все остальные проекты развития просто не будут работать, - считает первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.
Генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев отметил, что наставничество является одним из важных условий развития атомной отрасли, а госкорпорация будет уделять ему большое внимание.
Конкурс способствует передаче профессионального опыта и росту компетенций молодых кадров.