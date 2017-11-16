В России разрешили продавать молоко с синеватым оттенком

Минсельхоз России официально разрешил продавать восстановленное молоко с синеватым оттенком. Соответствующие поправки внесены в техрегламент «О безопасности молока и молочной продукции».

Об изменении техрегламента сообщает газета "Известия". В сообщении уточняется, что синеватый оттенок будет официально допустим у восстановленного молока, которое производится из сухого молока и воды. Цельное молоко, согласно документу, должно быть, как и ранее, белым, а у стерилизованного напитка допустим светло-кремовый цвет.

- В министерстве поясняют, что синеватый цвет появляется в процессе обезжиривания, а другие цвета — при обогащении напитка, - говорится в сообщении. - Обновленный техрегламент, уточняющий идентификацию молочных продуктов, существенно поможет производителям, которые испытывают проблемы при подтверждении их соответствия. В итоге они вынуждены использовать менее привлекательное для потребителей наименование продукции «молочный напиток» вместо наименования «восстановленное молоко», сообщили в ведомстве.