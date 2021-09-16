В 2021 году на Урале набирают популярность вложения в коммерческую недвижимость

С начала года жители Урала вложили в коммерческую недвижимость через ЗПИФы Сбера[1] более одного миллиарда рублей. При этом число таких инвесторов среди уральцев с января по август 2021-го выросло более чем на треть.

К августу 2021 года общий объём инвестиций в коммерческую недвижимость с помощью закрытых ПИФов недвижимости Сбера на Урале достиг 4,5 млрд рублей, продемонстрировав рост более чем в четыре раза за последние три года. Общее число пайщиков за этот период увеличилось в три раза. Качественная коммерческая недвижимость продолжает пользоваться популярностью среди частных инвесторов на протяжении последних лет. Общий объём инвестиций в закрытые паевые фонды недвижимости под управлением Сбер Фонды Недвижимости и Сбер Управление Активами превысил 50 млрд рублей к концу первого полугодия 2021 года, а общее число пайщиков составило более 10 тысяч человек. Среди объектов коммерческой недвижимости, которая входит в состав активов ЗПИФов Сбера, — качественные логистические комплексы, бизнес-центры и торговые центры в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Свердловской, Новосибирской, Ростовской областях, а также за рубежом. В августе управляющая компания Сбер Управление Активами приобрела складской комплекс в индустриальном парке «ПНК Косулино» в Свердловской области. Он вошёл в состав комбинированного ЗПИФ «Сбер — Арендный бизнес 3», паи которого предназначены для квалифицированных инвесторов. Екатерина Черных, Генеральный директор компании Сбер Фонды Недвижимости: Недвижимость — один из наиболее любимых способов вложения денег среди россиян. Однако жилая недвижимость в последние годы уже не даёт прежней доходности, и на первый план вышла коммерческая недвижимость. Порог входа в этот сегмент для рядового инвестора совершенно неподъёмный — минимум сотни миллионов, а то и миллиарды рублей. ЗПИФы дают возможность частным инвесторам вложиться в качественную коммерческую недвижимость всего от 300 тысяч рублей. Также инвестору не нужно брать на себя обязательства по решению вопросов управления, арендных платежей, по выплате налогов. Дополнительным преимуществом является то, что в сравнении с приобретением отдельных объектов недвижимости в фонде, как правило, находится несколько активов: портфель диверсифицирован, и это минимизирует влияние на доходность фонда в целом в случае реализации рисков по одному из активов. При этом рентные фонды регулярно выплачивают пайщикам доход от аренды, а в целом целевая доходность фондов находится на уровне 9‒10% годовых. Закрытые паевые инвестиционные фонды недвижимости (ЗПИФ) — это инструмент коллективных инвестиций в недвижимость, который позволяет инвесторам с небольшим капиталом владеть крупными качественными объектами недвижимости и обладает привлекательным соотношением доходности и риска. [1]ЗПИФы недвижимости под управлением Сбер Управление Активами и Сбер Фонды Недвижимости.

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