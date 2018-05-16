Счетная палата в 2017 году вернула в бюджет России более 19 млрд рублей
Счетная палата России по итогам проверок обеспечила в прошлом году возврат в бюджет страны более 19,1 миллиардов рублей, следует из отчета о работе ведомства.
Как сообщает издание Rns.online, в 2016 году показатель составил чуть более 8,8 миллиардов рублей. Таким образом, за год он увеличился в 2,2 раза.
В прошлом году Счетная палата провела 319 контрольных и экспертно-аналитических мероприятий и проверила более 4,8 тысяч объектов.
В отчете говорится о том, что общая сумма выявленных нарушений и недостатков при поступлении и использовании средств бюджетной системы составила более 1,8 триллионов рублей.
Самый большой объем нарушений был зафиксирован в ведении бухгалтерского учета и составлении отчетности — 813,6 миллиардов рублей. Объем нарушений при формировании и исполнении бюджетов составил 599 миллиардов рублей.
По итогам проверок было возбуждено 35 уголовных дел, вынесено 5 процессуальных решений об отказе в возбуждении уголовного дела. По 84 материалам проведение процессуальных проверок все еще продолжается.