Счетная палата в 2017 году вернула в бюджет России более 19 млрд рублей

Как сообщает издание Rns.online, в 2016 году показатель составил чуть более 8,8 миллиардов рублей. Таким образом, за год он увеличился в 2,2 раза.

В прошлом году Счетная палата провела 319 контрольных и экспертно-аналитических мероприятий и проверила более 4,8 тысяч объектов.

В отчете говорится о том, что общая сумма выявленных нарушений и недостатков при поступлении и использовании средств бюджетной системы составила более 1,8 триллионов рублей.

Самый большой объем нарушений был зафиксирован в ведении бухгалтерского учета и составлении отчетности — 813,6 миллиардов рублей. Объем нарушений при формировании и исполнении бюджетов составил 599 миллиардов рублей.