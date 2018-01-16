Суда Башкирского речного пароходства продали в Астрахань и Пермь

Состоялись первые торги по продаже активов предприятия-банкрота.

Предприятие-банкрот Башкирское речное пароходство на аукционе 25 декабря продало часть своих активов – пользовались спросом в основном двухпалубные теплоходы, сообщает «Коммерсантъ-Башкортостан».

Три теплохода («Луч-17», «НБС_1» и «НБС-2»), баржа и понтон выставлялись на торги за 1,69 млн руб. Их приобрел житель Астрахани Анатолий Милаев, подняв цену до 2,88 млн руб. Теплоход «Капитан Исламов», пассажирское судно и док-кессон (приспособление для подъема и спуска грузов) приобрела жительница Уфы Светлана Кузнецова. Теплоходы «Герой А. Головачев», «Герой Ю. Гагарин», «В.М.Зайцев» приобрело пермское ООО «Дачный периметр» (принадлежит Сергею Позднякову) за 4,5 млн руб. Уфимское ООО «Агропромснаб» за 2,12 млн руб. купило теплоходы «Мулланур Вахитов» и «Речной-52». Теплоход «Габдулла Тукай» купил уфимец Александр Шурыгин за 2,22 млн руб., нижегородское ООО «Речсервис» (принадлежит Дмитрию Галкину) приобрело теплоход «Салават Юлаев» за 3,16 млн руб. Теплоход «Бригантина» за 544 тыс. руб. достался туроператору «Каспий-тур» из Нижнего Новгорода, а уфимскому индивидуальному предпринимателю Венеру Князеву – дебаркадер и баржа за 964 тыс. руб. Еще одну баржу приобрело за 646,6 тыс. руб. ООО «Башпромкомплект».

Всего на торги выставлялось 60 лотов, общей стоимостью 701,4 млн руб. Но на первых торгах реализовать удалось лишь менее трети. Оставшиеся лоты, в том числе недвижимость предприятия площадью 1,8 тыс. кв. м. на улице Ленина, 128 и Ахметова, 20, 30 теплоходов, автомобили, и т.д. выставлены на повторные торги, которые назначены на 22 февраля. Общая начальная цена имущества на нем снижена на 10%, до 622,39 млн руб.

На 26 января назначены первые торги по продаже залоговых активов предприятия. На аукционе попытаются реализовать 27 помещений на первом этаже четырехэтажного дома по Ленина, 87 общей площадью 734 кв. м. Начальная цена имущества составляет 68,6 млн руб. Имущество находится в залоге у основного кредитора пароходства — госинвесткомпании «Региональный фонд».