Ространстур не рассчитался за аренду судов Башкирского речного пароходства

"Башкирское речное пароходство" (БРП) и его "дочка" "Речной порт" подали иски в арбитражный суд к компании "Ространстур". Самарский оператор арендовал двухпалубный теплоход "Башкортостан" для организации в летнюю навигацию туров в Астрахань, Ростов и по городам "Золотого кольца России".

- Гаситься она (задолженность - прим.ред.) будет в досудебном порядке, - сообщили в компании. - В планах компании работать на рынке республики, с другим теплоходом, тоже 305 проекта. Дальнейшие отношения с "БРП" будут выстраиваться в рабочем порядке. Если конечно в планах "БРП" не стоит вопрос о продаже теплоходов. Этот вопрос открытый, так как планов о реализации судов мы не знаем. Искренне надеюсь, что "БРП" флот в республике сохранит, у жителей и гостей потребность в отдыхе на воде есть. В этом году была проведена колоссальная работа по популяризации речных круизов, налажены отношения с гострансом, департаментом туризма и предпринимательства, профсоюзами Башкирии. Отзывы туристов положительные. Появился спрос на круизы, а значит есть над чем работать.