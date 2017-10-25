Ространстур не рассчитался за аренду судов Башкирского речного пароходства
Как сообщает газета "Коммерсантъ" в Уфе, речной порт взыскивает с "Ространстура" 608 тыс. руб. задолженности. Пароходство - по двум искам суммарно 2,37 млн руб., из которых 1,75 млн руб. основного долга и 445 тыс. руб. неустойки по договору предположительно аренды речных судов. Помимо этого "БРП" требует заплатить 167,9 тыс. руб. задолженности за аренду нежилых помещений от апреля 2017 года.
- Все три иска приняты к производству. Истцы, находящиеся в стадии банкротства, заявили ходатайство об отсрочке уплаты госпошлины, - говорится в сообщении.
В "Ространстуре" пояснили, что задолженность возникла из-за низкой загрузки рейсов.
- Гаситься она (задолженность - прим.ред.) будет в досудебном порядке, - сообщили в компании. - В планах компании работать на рынке республики, с другим теплоходом, тоже 305 проекта. Дальнейшие отношения с "БРП" будут выстраиваться в рабочем порядке. Если конечно в планах "БРП" не стоит вопрос о продаже теплоходов. Этот вопрос открытый, так как планов о реализации судов мы не знаем. Искренне надеюсь, что "БРП" флот в республике сохранит, у жителей и гостей потребность в отдыхе на воде есть. В этом году была проведена колоссальная работа по популяризации речных круизов, налажены отношения с гострансом, департаментом туризма и предпринимательства, профсоюзами Башкирии. Отзывы туристов положительные. Появился спрос на круизы, а значит есть над чем работать.
Напомним, "Башкирское речное пароходство" сейчас находится в стадии банкротства.