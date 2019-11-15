Фото: pxhere.com
В Минфине объяснили отсрочку решения вопроса об отрицательных ставках по вкладам
15 ноября, 16:04Экономика
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Заместитель министра финансов Российской Федерации Алексей Моисеев рассказал, почему его ведомство перенесло обсуждение вопроса о введении отрицательных валютных ставок.
Данная инициатива исходила от руководства Банка России. Об этом информирует RNS.
Минфин РФ не увидел необходимости для немедленного решения вопроса и поэтому поддержал предложение Центробанка об отсрочке, сказал Моисеев.
Собеседник издания добавил, что экспертам ЦБ нужно подумать о возможности введения отрицательных валютных ставок по вкладам. Минфин со своей стороны торопить коллег не стал.
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